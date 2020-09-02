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Регулятор привлечет Credit Suisse к ответственности за слежку за сотрудниками

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Финансовый регулятор Швейцарии (Financial Market Supervisory Authority, FINMA) сообщи, что начаал исполнительное производство в отношении Credit Suisse в связи со скандалом, связанным со вскрывшейся информации о слежке за бывшими сотрудниками банка.

Регулятор начал проверять банк в 2019 году, проверка продолжается. Пока она выявила признаки нарушения закона о наблюдении, особенно в том, что касается документирования и контроля подобных действий.

В Credit Suisse заявили, что банк продолжит сотрудничать с FINMA. "Наблюдение за сотрудниками не является частью культуры Credit Suisse", - говорится в комментарии кредитной организации.

В сентябре 2019 года бывший глава бизнеса по управлению активами состоятельных клиентов банка Икбал Хан заявил, что за ним следили. Он в июле неожиданно ушел из Credit Suisse к конкурентам в UBS. Его обвинения привели к отставке главного операционного директора Credit Suisse Пьера-Оливье Буи и гендиректора банка Тиджана Тиама.

Проведенное в Credit Suisse внутреннее расследование не выявило признаков того, что Тиам знал о слежке за Ханом до ее прекращения 18 сентября. Буи заявил, что это он решил организовать слежку.

Credit Suisse FINMA Швейцария коронавирус Икбал Хан Тиджан Тиам Пьер-Оливье Буи

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