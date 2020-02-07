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Гендиректор Credit Suisse уйдет в отставку после скандала со слежкой

Потомок ивуарийской королевы Ямусу оставит пост 14 февраля

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректор Credit Suisse Group AG Тиджан Тиам уйдет в отставку 14 февраля, после публикации отчетности за 2019 год и IV квартал, объявила швейцарская банковская группа.

Решение о его отставке совет директоров поддержал единогласно. Пост гендиректора займет Томас Готтштайн, руководитель швейцарского подразделения банка, который проработал в Credit Suisse больше 20 лет.

Председатель совета директоров банка Урс Ронер отметил заслуги Тидиана, который работал в Credit Suisse с 2015 года.

Тидиан через пресс-службу поблагодарил коллег за поддержку и отметил, что "не знал о слежке за двумя бывшими коллегами" и что такого не должно было случиться.

Финансовый регулятор Швейцарии (Financial Market Supervisory Authority, FINMA) в конце 2019 года инициировал расследование в связи с многочисленными сообщениями о случаях незаконной слежки, организованной в Credit Suisse. Следили за бывшим руководителем подразделения по управлению активами состоятельных клиентов Икбалом Ханом.

В 2019 году главный операционный директор (COO) Credit Suisse Пьер-Оливье Буи был отправлен в отставку после крупного скандала, связанного с этой слежкой. Буи, давний помощник Тиама, взял на себя полную ответственность за решение следить за Ханом, который в июле 2019 года неожиданно покинул свой пост, чтобы позднее занять высокую должность в конкурирующем банке UBS.

Проведенное в Credit Suisse внутреннее расследование не выявило признаков того, что Тиам знал о слежке до 18 сентября, когда слежку прекратили.

Тиам ранее говорил, что слежка за Ханом была "единичным случаем", а Урс Ронер - что подобные действия банк не практикует.

Тиам, которому сейчас 57 лет, по линии матери является потомком королевы Ямусу, в честь которой назван город Ямусукро - нынешняя столица Кот-д'Ивуара. Дядя его матери Феликс Уфуэ-Буаньи был первым президентом независимого Кот-д'Ивуара, а брат его отца Хабиб Тиам больше 10 лет занимал пост премьер-министра Сенегала.

В 2018 году Тиаму пришлось публично заверять, что он не собирается уходить в отставку ради политической карьеры в родном Кот-д'Ивуаре после того, как в СМИ начали широко обсуждаться слухи о возможном выдвижении его кандидатом в президенты страны.

В 1982 году Тиам стал первым ивуарийцем, успешно сдавшим вступительные экзамены в Политехническую школу в Париже. Завершив обучение, он остался во Франции и работал в компании McKinsey. В 90-е годы вернулся на родину, чтобы возглавить ведомство, отвечавшее за развитие инфраструктуры и консультировавшее правительство в сфере экономики, позднее стал министром планирования и развития Кот-д'Ивуара. После военного переворота был вынужден покинуть страну и стал партнером McKinsey в Париже.

Credit Suisse Тиджан Тиам Урс Ронер Томас Готтштайн Икбал Хан

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