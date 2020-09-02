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США провели третий за этот год испытательный пуск ракеты "Минитмен-3"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в среду осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III ("Минитмен-3"), способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения, для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания, сообщило Командование глобального удара ВВС США.

Ракета была запущена в 00:03 по времени Западного побережья США (10:03 по Москве) из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

По имеющимся данным, учебные боеголовки ракеты, пролетев 6,76 тыс. км, поразили заданные цели на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

"Этот испытательный пуск представляет собой еще одну успешную демонстрацию возможностей нашей страны и подчеркивает тот факт, что наши ядерные силы надежны, эффективны и готовы защищать Соединенные Штаты и наших союзников", - сказал начальник испытания полковник ВВС США Крис Баркомб.

Это уже третье испытание МБР Minuteman III в 2020 году. Предыдущие были проведены 5 февраля и 4 августа. В среднем ежегодно осуществляются три-четыре таких пуска. В июле 2018 года одно из испытаний завершилось неудачей. Во время полета у ракеты возникли технические проблемы, и на нее был передан сигнал о самоуничтожении.

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

На данный момент Соединенные Штаты располагают всего 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок. Эти МБР несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабазы Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.

Минитмен-3 США

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