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США провели первый в этом году пуск МБР "Минитмен-3"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в среду осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III ("Минитмен-3"), способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения, сообщило Командование глобального удара ВВС США.

Ракета была запущена в 11:33 по московскому времени (00:33 по времени Западного побережья США) из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Невооруженная головная часть ракеты, пролетев 6,76 тыс. км, поразила заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

При этом ранее представитель авиабазы Ванденберг указал, что нынешний тестовый пуск не связан с каким-либо событием в мире.

Это первое испытание МБР Minuteman III в текущем году. В 2019 годы были проведены четыре испытания - 6 февраля, 1, 9 мая и 2 октября. В среднем ежегодно проводится четыре таких пуска. В 2018 году были осуществлены три успешных испытательных пуска ракеты - 25 апреля, 14 мая и 8 ноября. Между тем, в июле 2018 года испытание завершилось неудачей. Во время полета у ракеты возникли технические проблемы, и на нее был передан сигнал о самоуничтожении.

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

На данный момент Соединенные Штаты располагают всего 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок. Эти МБР несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабаз Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.

США Minuteman III Минитмен-3

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