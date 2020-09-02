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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:07Заразились
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В Молдавии отмечен рекордный прирост случаев COVID-19 за последние дни

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Молдавии за последние сутки выявлено 532 новых случая COVID-19, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

"В среду были обработаны 2 524 теста, в том числе 2 212 первичных тестов. В результате выяснилось, что 532 результата оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в нашей стране составляет 37 740", - говорится в сообщении.

Предыдущие три дня число новых случаев COVID-19 в Молдавии не превышало 300. 30 августа в республике было зафиксировано 296 новых случаев инфицирования, 31 августа - 220 новых случаев, 1 сентября было зарегистрировано 288 новых случаев.

Минздрав также сообщил о 16 скончавшихся за сутки. Это новый антирекорд - ранее максимальное количество скончавшихся за сутки составляло в Молдавии 15. Общее число жертв пандемии в республике достигло 1 024.

В Молдавии насчитывается 10 141 активный случай COVID-19, из них 509 человек находятся в тяжелом состоянии. Из медицинских учреждений республики выписаны еще 386 пациентов, выздоровевших от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от COVID-19 излечились 26 575 человек.

Ранее в среду государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Константин Рымиш заявил на пресс-конференции, что в последние две недели Молдавия находится на пике распространения заболевания коронавирусом. Согласно представленным данным, за последние 14 дней уровень заболеваемости COVID-19 составил, в среднем, 459 случаев в день.

"Особую озабоченность вызывает ситуация в Кишиневе, где зарегистрировано больше половины от общего количества случаев заражения - 3 289 из общего количества в 6 373, что составляет 51,6%", - отметил Рымиш.

Согласно данным Минздрава, Молдавия находится в лидерах среди стран Европы по количеству заражений на один миллион жителей - 10 170 случаев. Это четвертое место после Сан-Марино, Андорры и Ватикана. Смертность составляет 289 случаев на один миллион человек.

Хроника 09 января – 02 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Молдавия Коронавирус

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