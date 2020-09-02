Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Канцлер ФРГ заявила, что российского оппозиционера "хотели заставить молчать"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы ожидаем, что российское правительство сделает объяснение по этому вопросу. Есть очень серьезные вопросы, на которые может ответить только российское правительство. И оно должно ответить. Судьба Алексея Навального привлекла внимание всего мира, мир будет ждать ответов на вопросы", - сказала Меркель журналистам в Берлине.

По мнению немецкого канцлера, российский оппозиционер стал жертвой преступления. "Его хотели заставить молчать, и я осуждаю это от имени всего федерального правительства самым серьезным образом", - подчеркнула Меркель.

Политик также отметила, что яд группы "Новичок" в организме Навального был определен точно, сомнений быть не может. По ее словам, клиника Charite, где лечат россиянина, "уполномочила лабораторию бундесвера сделать исследование различных проб господина Навального".

"Специальная лаборатория бундесвера дала четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой нападения посредством химического нервнопаралитического боевого вещества группы "Новичок". Этот яд определяется в пробах однозначно", - сообщила Меркель.

О том, что Навального отравили в РФ нервно-паралитическим боевым веществом, заявил ранее в среду официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. По его словам, лаборатория Бундесвера нашла в организме оппозиционера следы яда из группы "Новичок".