В Кремле пока не смогли "квалифицированно отреагировать" на заявление ФРГ о "Новичке"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального, однако отметил, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. В Кремле в настоящий момент затруднились сказать, какая будет реакция РФ на заявления Германии о том, что в организме Навального найдены следы яда из группы "Новичок".

"В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ", - заявил Песков "Интерфаксу" в среду.

При этом, отвечая на вопрос агентства, как в Кремле будут реагировать на заявление Берлина об обнаружении в организме Навального следов отравляющего вещества из группы "Новичок", Песков сказал: "В настоящий момент мы не можем квалифицированно отреагировать на упомянутые заявления".

Представитель Кремля напомнил, что "Генеральная прокуратура РФ направила германской стороне официальный запрос, рассчитывая на то, что будет предоставлен официальный ответ". "Наши врачи также официально предложили обмен данными и пока не получили, к сожалению, ответ от немецких коллег", - добавил Песков.

Он подчеркнул, что "до вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было".

О том, что Навального отравили в РФ нервно-паралитическим боевым веществом, заявил ранее в среду официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. По его словам, лаборатория Бундесвера нашла в организме оппозиционера следы яда из группы "Новичок".

МИД ФРГ вызовет посла России в Германии для беседы о ситуации с Навальным, сообщил Зайберт.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политика госпитализировали в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. Врачи клиники сообщили, что нашли в организме следы веществ группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервно-паралитических ядов.

Российские власти считают, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального пока преждевременно.