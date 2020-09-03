В Минздраве Испании сочли нецелесообразным возвращать режим изоляции

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Испании не следует сравнивать с пиком пандемии в марте, возвращать общенациональный режим изоляции нецелесообразно, заявил министр здравоохранения страны Сальвадор Илья радиостанции Cadena Ser.

"Да, мы видим рост количества случаев (заражения - ИФ), но нельзя сравнивать это с тем, что мы наблюдали в марте, и система (здравоохранения - ИФ) не перегружена. Нам нужно принимать конкретные меры, и мы это делаем", - сказал он.

Министр подчеркнул, что ситуация не такая тяжелая, как полгода назад, и он не считает нужным изолировать Мадрид, чтобы снизить скорость распространения коронавируса. "Честно говоря, изоляции по периметру Мадрида не случится", - добавил испанский министр.

Испания - одна из самых пострадавших стран от коронавируса в Европе, там зарегистрировали почти 480 тыс. случаев заражения.