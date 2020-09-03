Доверенное лицо Тихановской получила еще 15 суток ареста

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Оппозиционер и доверенное лицо Светланы Тихановской, член президиума координационного совета Ольга Ковалькова получила еще 15 суток административного ареста, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе КС.

Решение вынесено по административной статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. Ковалькова была повторно задержана после выхода из изолятора.

Первые 10 суток ареста Ковалькова в основном отбывала в тюрьме Жодино, туда ее перевели в конце августа. Вернется она туда или будет отбывать новое наказание в ИВС в Минске пока неизвестно, сообщил корреспонденту "Интерфакс" адвокат Ковальковой Дмитрий Климович.

Такое же наказание, в виде 15 суток ареста, получил в четверг еще один член президиума КС, лидер стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

Как сообщалось, Ковалькова и Дылевский в конце августа были приговорены к 10 суткам ареста и должны были выйти на свободу 3 сентября. Оба были обвинены в организации несанкционированного мероприятия.

Сторонники экс-кандидата в президенты Тихановской создали координационный совет для обеспечения транзита президентской власти в стране путем проведения новых выборов.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.