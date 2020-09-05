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Соратница Тихановской Ковалькова уехала из Белоруссии в Польшу

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Соратница лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Ольга Ковалькова покинула Белоруссию, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе координационного совета оппозиции.

"Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги", - сказали в пресс-службе.

Ковалькова является членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции. В конце августа она была приговорена к 10 суткам ареста по обвинению в организации несанкционированного мероприятия.

В Белоруссии почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Его основной соперник Светлана Тихановская вскоре после выборов уехала в Литву с ведома белорусских властей.

Самые массовые акции протеста состоялись в Минске 16 и 23 августа. В ходе акций в общей сложности были задержаны более 7 тыс. человек.

В августе сторонники Тихановской создали Координационный совет белорусской оппозиции с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным.

Протесты в Минске

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Белоруссия Светлана Тихановская Ольга Ковалькова

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