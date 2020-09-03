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Почти 50 человек обратились в ООН из-за пыток протестующих в Белоруссии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Белорусские правозащитники направили в Комитет против пыток ООН обращение о проведении расследования по факту систематического применения пыток на территории республики в интересах 47 пострадавших участников акций протеста.

"Обращаемся к Комитету против пыток с просьбой провести расследование по факту систематического применения пыток на территории Республики Беларусь в порядке процедуры, предусмотренной статьей 20 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказания", - отмечается в коллективном обращении правозащитников и потерпевших, выдержки из которого приводит незарегистрированный в стране правозащитный центр "Весна".

Там утверждают, что заявителями предоставлены доказательства, что на протяжении нескольких дней, начиная с 9 августа, по всей стране сотрудники силовых структур Белоруссии (как в ходе задержания, так и в период содержания задержанных) умышленно причиняли гражданам сильную боль, "а также физические и нравственные страдания, выразившиеся в причинении телесных повреждений различной степени тяжести и нанесении психологических травм".

Многие потерпевшие впоследствии были доставлены в больницы для оказания помощи (некоторые в крайне тяжелом состоянии), большому количеству задержанных после освобождения потребовалась помощь психологов и психотерапевтов, отмечается в заявлении.

В нем также утверждается, что задержанных пытали должностные лица и иные лица, выступавшие в официальном качестве, и их действия "очевидно были санкционированы действующей властью" Белоруссии.

Правозащитники и потерпевшие просят Комитет против пыток рассмотреть обращение в максимально оперативные сроки, "так как в стране продолжаются систематические задержания участников мирных протестов, их незаконное и ненадлежащее содержание в местах изоляции".

Как сообщалось, в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста 9-11 августа были задержаны около 7 тыс. человек. Сотни человек пострадали, четверо погибли (по данным ООН).

ООН Белоруссия

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