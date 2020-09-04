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Цепкало заявил о планах добиться международного суда над Лукашенко

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Бывший претендент на должность президента Беларуси Валерий Цепкало намерен добиться международного расследования в отношении главы государства Александра Лукашенко.

"Мы работаем с международными юристами США, Европы для того, чтобы собрать все в одно или несколько серьезных уголовных дел против Лукашенко, чтобы можно было его судить за рубежом", - сказал Цепкало в эфире своего Youtube-канала.

Оппозиционер добавил, что считает режим Лукашенко неприемлемым для Белоруссии.

Цепкало заявил, что российско-белорусские отношения будут хорошими вне зависимости от того, кто руководит страной.

"Любое руководство, которое придет в Республике Беларусь, будет иметь прекрасные отношения с Россией, у нас просто нет другого выхода", - сказал Цепкало в своем видеообращении.

При этом оппозиционер обратился к Госдуме и правительству РФ с просьбой не поддерживать действующего президента Александра Лукашенко, поскольку это, по его мнению, "не в интересах дружбы между Белоруссией и Россией". По мнению Цепкало, Лукашенко опирается только на российскую помощь, но в итоге все-равно к ней "повернется спиной".

Белоруссия Валерий Цепкало Александр Лукашенко

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