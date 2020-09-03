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США включили в санкционный список по Ирану ряд компаний и частных лиц

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США в четверг ввел санкции в отношении 11 структур и трех частных лиц, связанных с куплей, продажей и транспортировкой иранской нефти.

"Сегодня госдепартамент ввел санкции в отношении пяти структур... за осознанное участие в крупной сделке по приобретению, продаже, транспортировке иранских нефти или нефтепродуктов", - говорится в сообщении госдепартамента.

"Госдепартамент также ввел санкции ... в отношении трех лиц, которые являлись старшими исполнительными сотрудниками структур, в отношении которых введены санкции, или выполняли схожие функции", - сообщает госдеп.

Среди структур, включенных в санкционные списки, - нефтеперерабатывающий завод в иранском городе Абадане, китайские судовые компании Zhihang Ship Management CO Ltd и Sino Energy Shipping Ltd и другие.

Еще восемь структур попали под санкции Вашингтона за сотрудничество с базирующейся в Гонконге компанией Triliance Petrochemical Co. Ltd, в отношении которой Минфин США ввел санкции в январе 2020 года. Среди них - иранская компания Zagros Petrochemical Company, базирующиеся в ОАЭ Petrotech FZE и Trio Energy DMCC и другие.

Как говорится в сообщении госдепа, вышеупомянутые структуры "продолжали способствовать экспорту иранской нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии в нарушение санкций США".

Госдеп подчеркнул, что такие действия со стороны США являются напоминанием о том, что Вашингтон не откажется от своих санкций.

"Наши санкции будут оставаться в силе, пока Иран не изменит свое поведение", - подчеркивают в Вашингтоне.

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