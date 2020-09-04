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В США увидели стремление РФ дискредитировать голосование по почте

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В докладе, подготовленном Министерством внутренней безопасности (МВБ) США, говорится, что Россия якобы стремится подорвать доверие американских граждан к избирательному процессу, связанному с голосованием по почте, сообщает АВС.

"По нашим оценкам, Россия, вероятно, продолжит усиливать критику голосования по почте (...) в условиях пандемии COVID-19, чтобы подорвать общественное доверие к избирательному процессу", - цитирует выдержки из документа телеканал.

В докладе отмечается, что "усилия РФ по влиянию на голосование по почте продолжаются с марта, а российские государственные СМИ и социальные сети вовлечены в них".

"Скорее всего, (Россия - ИФ) будет продвигать обвинения в коррупции, сбоях системы и иностранном злонамеренном вмешательстве, чтобы посеять недоверие к демократическим институтам и результатам выборов", - говорится в документе.

Президент Трамп неоднократно критиковал голосование по почте, заявляя, что демократы воспользуются такой небезопасной системой, "чтобы украсть у нас выборы".

В эту среду он призвал жителей Северной Каролины попробовать проголосовать дважды - лично и по почте - во время ноябрьских выборов, чтобы проверить, насколько четко работает система дистанционного голосования.

Доклад МВБ был обнародован через месяц после того, как директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина заявил, что Россия, наряду с Китаем и Ираном, "активно вмешивается в выборы 2020 года".

"Россия использует целый ряд мер, чтобы в первую очередь очернить бывшего вице-президента Байдена и то, что она считает антироссийским истеблишментом", - сообщил он.

По мнению Эванина, Россия пытается продвигать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении.

Российская сторона неоднократно опровергала подобного рода обвинения и заверяла, что не вмешивалась во внутренние дела США.

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