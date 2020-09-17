Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:32Заразились
на 17.09В России 1 085 281+5 762В мире 29 764 055+205 186

Лавров отметил важность российской темы в президентской кампании в США

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Россия внимательно следит за ходом избирательной кампании в США и отмечает важность российской темы в этом процессе, заявил телеканалу RTVI глава МИД Сергей Лавров.

Выборы в США - 2020

Про эту кампанию он отметил, что "там много удивительного".

По словам министра, "демократы делают все, чтобы доказать, что Россия будет спекулировать на своих хакерских возможностях и подыгрывать [президенту США Дональду] Трампу".

"Нас уже обвиняют в том, что мы будем продвигать тезис о том, что демократы злоупотребляют голосованием по почте и тем самым наносят ущерб объективности голосования. Хочу ответить, что голосование по почте стало мишенью последовательных атак со стороны президента США Трампа лично. Россия здесь совершенно ни при чем", - отметил Лавров.

По его словам, голосование по почте, которое длится неделю, - это "интересная тема для сравнения избирательных систем в различных странах". "У нас сейчас трехдневное голосование введено для избрания губернаторов некоторых регионов и депутатов законодательных собраний. Вы видите, какой шквал критики обрушивается в том числе изнутри Российской Федерации", - напомнил он.

"Когда неделями, если не месяцами, досрочное голосование происходит в тех же США - это считается эталоном демократии. Я не вижу каких-либо критических высказываний по поводу этого", - подчеркнул министр.

Россия предлагала провести анализ избирательных систем в рамках ОБСЕ, чтобы сопоставить хорошие практики и проанализировать те вещи, которые явно устарели.

"В США уже были примеры, когда в силу их громоздкой и дискриминационной избирательной системы кандидат, получивший большинство голосов избирателей, может проиграть, потому что на втором этапе голосуют не граждане, а выборщики. Таких примеров было немало", - сказал Лавров.

"Когда я однажды сказал бывшему Госсекретарю США Кондолизе Райс в ответ на ее претензии к нашей избирательной системе: "Видите какая у вас проблема, может быть вы лучше займетесь исправлением вот этой дискриминационной избирательной системы?" Она ответила: "Да, она дискриминационная, но мы к ней привыкли и это наша проблема, не суйтесь", - рассказал глава МИД.

10 сентября корпорация Microsoft сообщила, что хакеры из России, Китая и Ирана активно пытаются повлиять на выборы президента США и что на долю российских хакеров приходятся атаки на две сотни организаций.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал подобные утверждения проявлением фобии. Он напомнил, что и по итогам выборов 2016 года Москва не увидела каких-либо "вразумительных аргументов и обоснований" того, что связанные с Россией организации занимались бы киберпреступностью.

США МИД Сергей Лавров Кондолиза Райс ОБСЕ Дональд Трамп

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Против премьера Франции подали иск о провале борьбы с коронавирусом

Кронпринц Бахрейна стал волонтером в испытании китайской COVID-вакцины

В Саудовской Аравии нашлось достаточно урана для создания ядерного оружия

В секретариате гимназии МГУ не слышали о новом ученике Николае Лукашенко

В секретариате гимназии МГУ не слышали о новом ученике Николае Лукашенко

Премьер Польши призвал ЕС создать фонд помощи Белоруссии в 1 млрд евро

Европарламент призвал ввести санкции против Лукашенко

Европарламент призвал ввести санкции против Лукашенко
Навальный попал в больницу

Европарламент потребовал усилить санкции против РФ из-за инцидента с Навальным

Пандемия коронавируса

В Индии за сутки выявили почти 100 тыс. зараженных COVID-19

В Индии за сутки выявили почти 100 тыс. зараженных COVID-19

"Трубная металлургическая компания" ушла с Лондонской биржи

"Трубная металлургическая компания" ушла с Лондонской биржи

Полмиллиона американцев остались без электричества из-за шторма "Салли"

Полмиллиона американцев остались без электричества из-за шторма "Салли"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');