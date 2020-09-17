Лавров отметил важность российской темы в президентской кампании в США

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Россия внимательно следит за ходом избирательной кампании в США и отмечает важность российской темы в этом процессе, заявил телеканалу RTVI глава МИД Сергей Лавров.

Про эту кампанию он отметил, что "там много удивительного".

По словам министра, "демократы делают все, чтобы доказать, что Россия будет спекулировать на своих хакерских возможностях и подыгрывать [президенту США Дональду] Трампу".

"Нас уже обвиняют в том, что мы будем продвигать тезис о том, что демократы злоупотребляют голосованием по почте и тем самым наносят ущерб объективности голосования. Хочу ответить, что голосование по почте стало мишенью последовательных атак со стороны президента США Трампа лично. Россия здесь совершенно ни при чем", - отметил Лавров.

По его словам, голосование по почте, которое длится неделю, - это "интересная тема для сравнения избирательных систем в различных странах". "У нас сейчас трехдневное голосование введено для избрания губернаторов некоторых регионов и депутатов законодательных собраний. Вы видите, какой шквал критики обрушивается в том числе изнутри Российской Федерации", - напомнил он.

"Когда неделями, если не месяцами, досрочное голосование происходит в тех же США - это считается эталоном демократии. Я не вижу каких-либо критических высказываний по поводу этого", - подчеркнул министр.

Россия предлагала провести анализ избирательных систем в рамках ОБСЕ, чтобы сопоставить хорошие практики и проанализировать те вещи, которые явно устарели.

"В США уже были примеры, когда в силу их громоздкой и дискриминационной избирательной системы кандидат, получивший большинство голосов избирателей, может проиграть, потому что на втором этапе голосуют не граждане, а выборщики. Таких примеров было немало", - сказал Лавров.

"Когда я однажды сказал бывшему Госсекретарю США Кондолизе Райс в ответ на ее претензии к нашей избирательной системе: "Видите какая у вас проблема, может быть вы лучше займетесь исправлением вот этой дискриминационной избирательной системы?" Она ответила: "Да, она дискриминационная, но мы к ней привыкли и это наша проблема, не суйтесь", - рассказал глава МИД.

10 сентября корпорация Microsoft сообщила, что хакеры из России, Китая и Ирана активно пытаются повлиять на выборы президента США и что на долю российских хакеров приходятся атаки на две сотни организаций.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал подобные утверждения проявлением фобии. Он напомнил, что и по итогам выборов 2016 года Москва не увидела каких-либо "вразумительных аргументов и обоснований" того, что связанные с Россией организации занимались бы киберпреступностью.