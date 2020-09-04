Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58Заразились
на 04.09В России 1 015 105+5 110В мире 26 304 856+273 446

Die Welt узналa, что Лукашенко не внесут в санкционный список ЕС

Die Welt узналa, что Лукашенко не внесут в санкционный список ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Имя президента Белоруссии Александра Лукашенко не будут вносить в санкционный список ЕС, сообщает немецкая Die Welt со ссылкой на собственные источники.

Против включения Лукашенко в черный список выступила Германия при поддержке Франции и Италии. По данным источников издания, эти страны считают, что переговорные каналы с Лукашенко должны оставаться открытыми при любых обстоятельствах.

Ранее на этой неделе в Брюсселе заявили, что пока невозможно назвать лиц и организации, которые войдут в санкционный список ЕС по Белоруссии, отметив, что процедура подготовки санкций в отношении белорусских властей продолжается.

1 сентября в Минске прошли очередные массовые акции. Одной из наиболее многочисленных стала акция студентов нескольких вузов, которые намеревались передать в министерство образования петицию за отставку Лукашенко и справедливые выборы президента. Сообщалось о задержании части участников акции.

На этой неделе Латвия, Литва и Эстония обнародовали список граждан Белоруссии, которым запрещен въезд в страны Балтии. В этот список, насчитывающий около 30 имен, включен Лукашенко.

В Белоруссии уже почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция объявленные результаты выборов не признала, считает их сфальсифицированными.

ЕС Евросоюз Белоруссия Александр Лукашенко

Новости

Аpple потеряла за день $180 млрд капитализации

Аpple потеряла за день $180 млрд капитализации

Что случилось этой ночью: пятница, 4 сентября

В Госдуме назвали сроки решения об открытии границы с Белоруссией

В Госдуме назвали сроки решения об открытии границы с Белоруссией

Эксперты ООН представят доклад о нарушениях оружейного эмбарго в Ливии

Эксперты ООН представят доклад о нарушениях оружейного эмбарго в Ливии

Боррель признал, что никто не соблюдает оружейное эмбарго в Ливии

Луганск опроверг заявления Киева о достигнутых договоренностях

Луганск опроверг заявления Киева о достигнутых договоренностях

Государства-члены ЕС осудили отравление Навального

Государства-члены ЕС осудили отравление Навального
Навальный попал в больницу

Столтенберг созвал Совет НАТО на уровне послов по ситуации с Навальным

Столтенберг созвал Совет НАТО на уровне послов по ситуации с Навальным

Россию заподозрили в атаке на Минздрав Грузии

Россию заподозрили в атаке на Минздрав Грузии

Россия и Белоруссия договорились об оплате поставок энергоносителей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');