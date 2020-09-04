Die Welt узналa, что Лукашенко не внесут в санкционный список ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Имя президента Белоруссии Александра Лукашенко не будут вносить в санкционный список ЕС, сообщает немецкая Die Welt со ссылкой на собственные источники.

Против включения Лукашенко в черный список выступила Германия при поддержке Франции и Италии. По данным источников издания, эти страны считают, что переговорные каналы с Лукашенко должны оставаться открытыми при любых обстоятельствах.

Ранее на этой неделе в Брюсселе заявили, что пока невозможно назвать лиц и организации, которые войдут в санкционный список ЕС по Белоруссии, отметив, что процедура подготовки санкций в отношении белорусских властей продолжается.

1 сентября в Минске прошли очередные массовые акции. Одной из наиболее многочисленных стала акция студентов нескольких вузов, которые намеревались передать в министерство образования петицию за отставку Лукашенко и справедливые выборы президента. Сообщалось о задержании части участников акции.

На этой неделе Латвия, Литва и Эстония обнародовали список граждан Белоруссии, которым запрещен въезд в страны Балтии. В этот список, насчитывающий около 30 имен, включен Лукашенко.

В Белоруссии уже почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция объявленные результаты выборов не признала, считает их сфальсифицированными.