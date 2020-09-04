Песков сообщил о подготовке к визиту Лукашенко в Москву

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в ближайшии дни в Москву посетит белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Визит президента Белоруссии в Москву состоится, он готовится в эти дни ", - сказал он на брифинге.

Точную дату визита объявят "своевременно".

В конце августа в Кремле сообщали, что визит Лукашенко состоится в ближайшие две недели.

2 сентября Москву посетил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, он провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

3 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с Лукашенко в Минске. В тот день белорусский президент выразил надежду, что на предстоящих переговорах с Владимиром Путиным они окончательно решат все наболевшие вопросы в двусторонних отношениях.

4 сентября глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин в Москве должен представить доклад на заседании министров обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты людей, недовольных официальными результатами президентских выборов и насилием силовиков в отношении протестующих.

27 августа Путин заверил, что готов защитить суверенитет Белоруссии в случае угрозы извне. По его словам, Лукашенко попросил о такой помощи в случае необходимости. Он также сказал, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из российских сотрудников правоохранительных органов, который поможет белорусским силовикам, если ситуация обострится.