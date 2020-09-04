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Песков сообщил о подготовке к визиту Лукашенко в Москву

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в ближайшии дни в Москву посетит белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Визит президента Белоруссии в Москву состоится, он готовится в эти дни ", - сказал он на брифинге.

Точную дату визита объявят "своевременно".

В конце августа в Кремле сообщали, что визит Лукашенко состоится в ближайшие две недели.

2 сентября Москву посетил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, он провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

3 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с Лукашенко в Минске. В тот день белорусский президент выразил надежду, что на предстоящих переговорах с Владимиром Путиным они окончательно решат все наболевшие вопросы в двусторонних отношениях.

4 сентября глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин в Москве должен представить доклад на заседании министров обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты людей, недовольных официальными результатами президентских выборов и насилием силовиков в отношении протестующих.

27 августа Путин заверил, что готов защитить суверенитет Белоруссии в случае угрозы извне. По его словам, Лукашенко попросил о такой помощи в случае необходимости. Он также сказал, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из российских сотрудников правоохранительных органов, который поможет белорусским силовикам, если ситуация обострится.

Александр Лукашенко Москва Минск Белоруссия Михаил Мишустин Дмитрий Песков МИД Минобороны

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