Цепкало заявил, что Лукашенко в итоге "повернется спиной" к РФ

Оппозиционер призвал Москву не поддерживать действующего президента Белоруссии

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Бывший претендент на участие в президентских выборах в Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что российско-белорусские отношения будут хорошими вне зависимости от того, кто руководит страной, он призвал Москву отказаться от поддержки действующего президента республики Александра Лукашенко.

"Любое руководство, которое придет в Республике Беларусь, будет иметь прекрасные отношения с Россией, у нас просто нет другого выхода", - сказал Цепкало в своем видеообращении.

При этом оппозиционер обратился к Госдуме и правительству РФ с просьбой не поддерживать Лукашенко, поскольку это, по его мнению, "не в интересах дружбы между Белоруссией и Россией". По мнению Цепкало, Лукашенко опирается только на российскую помощь, но в итоге все равно к ней "повернется спиной".