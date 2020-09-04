Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58Заразились
на 04.09В России 1 015 105+5 110В мире 26 304 856+273 446

Цепкало заявил, что Лукашенко в итоге "повернется спиной" к РФ

Оппозиционер призвал Москву не поддерживать действующего президента Белоруссии

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Бывший претендент на участие в президентских выборах в Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что российско-белорусские отношения будут хорошими вне зависимости от того, кто руководит страной, он призвал Москву отказаться от поддержки действующего президента республики Александра Лукашенко.

"Любое руководство, которое придет в Республике Беларусь, будет иметь прекрасные отношения с Россией, у нас просто нет другого выхода", - сказал Цепкало в своем видеообращении.

При этом оппозиционер обратился к Госдуме и правительству РФ с просьбой не поддерживать Лукашенко, поскольку это, по его мнению, "не в интересах дружбы между Белоруссией и Россией". По мнению Цепкало, Лукашенко опирается только на российскую помощь, но в итоге все равно к ней "повернется спиной".

Валерий Цепкало Белоруссия Александр Лукашенко

Новости

Die Welt узналa, что Лукашенко не внесут в санкционный список ЕС

Die Welt узналa, что Лукашенко не внесут в санкционный список ЕС

Аpple потеряла за день $180 млрд капитализации

Аpple потеряла за день $180 млрд капитализации

Что случилось этой ночью: пятница, 4 сентября

В Госдуме назвали сроки решения об открытии границы с Белоруссией

В Госдуме назвали сроки решения об открытии границы с Белоруссией

Эксперты ООН представят доклад о нарушениях оружейного эмбарго в Ливии

Эксперты ООН представят доклад о нарушениях оружейного эмбарго в Ливии

Боррель признал, что никто не соблюдает оружейное эмбарго в Ливии

Луганск опроверг заявления Киева о достигнутых договоренностях

Луганск опроверг заявления Киева о достигнутых договоренностях

Государства-члены ЕС осудили отравление Навального

Государства-члены ЕС осудили отравление Навального
Навальный попал в больницу

Столтенберг созвал Совет НАТО на уровне послов по ситуации с Навальным

Столтенберг созвал Совет НАТО на уровне послов по ситуации с Навальным

Россию заподозрили в атаке на Минздрав Грузии

Россию заподозрили в атаке на Минздрав Грузии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');