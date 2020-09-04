В Минобороны Эстонии рассказали о "жестокой и опасной игре" Лукашенко

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается втянуть Россию в конфликтную ситуацию в своей стране, чтобы остаться у власти, считает министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik).

"Лукашенко пытается сейчас втянуть в конфликт Россию, чего он ранее долгое время избегал", - заявил Луйк в пятницу в интервью порталу телерадиовещания ERR. При этом, по мнению Луйка, Лукашенко "использует не только внутриполитические средства, но и играет в жестокую и опасную игру и на белорусско-польской, белорусско-литовской границе, пытаясь разжечь военную истерию, словно НАТО представляет опасность и угрожает Беларуси, что, разумеется, полная чушь".

При этом Луйк не считает, что Москва готова бесконечно поддерживать Лукашенко. "Если его ... время сохранности, если его возможности действовать на пользу Кремля пройдут, то я не верю, что Кремль поставит все на кон, чтобы поддерживать его конкретно. Это открытая тайна, что Лукашенко постоянно действует Кремлю на нервы, они не считают его лояльным партнером и понимают, что он сейчас действует на российском направлении только из страха. Наверняка они (в Кремле - ИФ) учитывают различные сценарии", - сказал глава военного ведомства.

По его словам, Белоруссия в последнее время не была продолжением российской политики. "Например, руководство Беларуси отказывалось признавать аннексию Крыма. Но сейчас, когда все козыри в руках у России и единственным реальным сторонником Лукашенко является руководство России, ее руководители могут четко и ясно высказать, какой они хотят видеть Беларусь", - заявил Луйк.

Он отметил, что если посмотреть на контакты Москвы и Минска в последние дни, "то нет сомнений, что Россия хочет полностью использовать период слабости Лукашенко".

Глава эстонского Минобороны считает возможным направление Россией в Белоруссию силовых структур. "Важно, что Лукашенко призвал Россию вмешаться и сейчас вопрос стоит в трактовке Путиным, когда демонстрации (против Лукашенко в Белоруссии - ИФ), с его точки зрения, выйдут из-под контроля", - подчеркнул министр.

Луйк не исключил, что после сентябрьских российско-белорусских учений "Щит союза" руководители двух стран сочтут необходимым оставить российские войска в Белоруссии.

Он также не верит в "украинский сценарий" в Белоруссии, когда страну покинул ее лидер. В том числе, потому что органы безопасности Белоруссии являются продолжением органов безопасности России и во многом контролируются Москвой. По мнению Луйка, Лукашенко сегодня чувствует себя несколько увереннее.

Он выразил пожелание, чтобы ЕС занял более жесткую позицию в отношении руководства Белоруссии и последовал примеру стран Балтии, установивших санкции, в том числе для ее президента.

"Самое важное, чтобы ЕС начал установление санкций. Однако примеры как в ЕС, так и в международных организациях показывают, что трудно достичь согласия в стратегических вопросах", - сокрушается Луйк.

Ранее, немецкая газета Welt со ссылкой на собственные источники сообщила, что имя президента Белоруссии Александра Лукашенко не будут вносить в санкционный список ЕС. Против включения Лукашенко в список, по информации издания, выступила Германия при поддержке Франции и Италии.