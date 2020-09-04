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В Минобороны Эстонии рассказали о "жестокой и опасной игре" Лукашенко

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается втянуть Россию в конфликтную ситуацию в своей стране, чтобы остаться у власти, считает министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik).

"Лукашенко пытается сейчас втянуть в конфликт Россию, чего он ранее долгое время избегал", - заявил Луйк в пятницу в интервью порталу телерадиовещания ERR. При этом, по мнению Луйка, Лукашенко "использует не только внутриполитические средства, но и играет в жестокую и опасную игру и на белорусско-польской, белорусско-литовской границе, пытаясь разжечь военную истерию, словно НАТО представляет опасность и угрожает Беларуси, что, разумеется, полная чушь".

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При этом Луйк не считает, что Москва готова бесконечно поддерживать Лукашенко. "Если его ... время сохранности, если его возможности действовать на пользу Кремля пройдут, то я не верю, что Кремль поставит все на кон, чтобы поддерживать его конкретно. Это открытая тайна, что Лукашенко постоянно действует Кремлю на нервы, они не считают его лояльным партнером и понимают, что он сейчас действует на российском направлении только из страха. Наверняка они (в Кремле - ИФ) учитывают различные сценарии", - сказал глава военного ведомства.

По его словам, Белоруссия в последнее время не была продолжением российской политики. "Например, руководство Беларуси отказывалось признавать аннексию Крыма. Но сейчас, когда все козыри в руках у России и единственным реальным сторонником Лукашенко является руководство России, ее руководители могут четко и ясно высказать, какой они хотят видеть Беларусь", - заявил Луйк.

Он отметил, что если посмотреть на контакты Москвы и Минска в последние дни, "то нет сомнений, что Россия хочет полностью использовать период слабости Лукашенко".

Глава эстонского Минобороны считает возможным направление Россией в Белоруссию силовых структур. "Важно, что Лукашенко призвал Россию вмешаться и сейчас вопрос стоит в трактовке Путиным, когда демонстрации (против Лукашенко в Белоруссии - ИФ), с его точки зрения, выйдут из-под контроля", - подчеркнул министр.

Луйк не исключил, что после сентябрьских российско-белорусских учений "Щит союза" руководители двух стран сочтут необходимым оставить российские войска в Белоруссии.

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Он также не верит в "украинский сценарий" в Белоруссии, когда страну покинул ее лидер. В том числе, потому что органы безопасности Белоруссии являются продолжением органов безопасности России и во многом контролируются Москвой. По мнению Луйка, Лукашенко сегодня чувствует себя несколько увереннее.

Он выразил пожелание, чтобы ЕС занял более жесткую позицию в отношении руководства Белоруссии и последовал примеру стран Балтии, установивших санкции, в том числе для ее президента.

"Самое важное, чтобы ЕС начал установление санкций. Однако примеры как в ЕС, так и в международных организациях показывают, что трудно достичь согласия в стратегических вопросах", - сокрушается Луйк.

Ранее, немецкая газета Welt со ссылкой на собственные источники сообщила, что имя президента Белоруссии Александра Лукашенко не будут вносить в санкционный список ЕС. Против включения Лукашенко в список, по информации издания, выступила Германия при поддержке Франции и Италии.

Александр Лукашенко Белоруссия Юри Луйк Эстония НАТО

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