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Тихановская призвала ООН направить наблюдательную миссию в Белоруссию

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в обращении к ООН в пятницу заявила, что организации нужно как можно быстрее отправить международную группу наблюдателей в республику с целью зафиксировать происходящее в стране.

"Белорусы проснулись. Точка невозврата пройдена. На это указывают ежедневные выступления сотен тысяч человек по всей Белоруссии, несмотря на жестокость полиции", - сказала она, отметив также, что "на это указывают забастовки на крупнейших производствах Белоруссии".

Тихановская также сказала о необходимости специального заседания Совета по правам человека ООН, которое было бы посвящено ситуации в Белоруссии.

Кроме этого, она обратилась с призывом к ООН осудить чрезмерное применение силы белорусскими службами безопасности по отношению к протестующим.

"Теперь мы, народ Белоруссии, нуждаемся в помощи ООН, чтобы остановить вопиющее нарушение прав человека и циничное неуважение к праву на человеческое достоинство в центре Европы", - добавила она.

В Белоруссии уже почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция объявленные результаты выборов не признала, считает их сфальсифицированными.

Светлана Тихановская Белоруссия ООН

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