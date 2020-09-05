В Минске акция протеста студентов началась с задержаний

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Акция протеста студентов минских вузов в столице Белоруссии началась с задержаний, сообщает в субботу tut.by.

По данным портала, к полудню студенты минских вузов стали стекаться к кинотеатру "Октябрь" на проспекте Независимости, они расположились небольшими группами, по несколько десятков человек, некоторые из них держали бело-красно-белые флаги.

"В 12:05 там уже начали задерживать. Люди в штатском и масках задержали минимум двух парней - они отвели их в микроавтобус без номеров", - сообщает tut.by.

Накануне в Минском государственном лингвистическом университете ОМОН задержал нескольких студентов, которые в числе других исполнили в холе вуза "Марсельезу" на английском языке. Спустя несколько часов они были отпущены.

В субботу министр образования Белоруссии Игорь Карпенко распорядился усилить меры контроля доступа посторонних лиц в учебные заведения страны.