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В Минске акция протеста студентов началась с задержаний

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Акция протеста студентов минских вузов в столице Белоруссии началась с задержаний, сообщает в субботу tut.by.

По данным портала, к полудню студенты минских вузов стали стекаться к кинотеатру "Октябрь" на проспекте Независимости, они расположились небольшими группами, по несколько десятков человек, некоторые из них держали бело-красно-белые флаги.

"В 12:05 там уже начали задерживать. Люди в штатском и масках задержали минимум двух парней - они отвели их в микроавтобус без номеров", - сообщает tut.by.

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Накануне в Минском государственном лингвистическом университете ОМОН задержал нескольких студентов, которые в числе других исполнили в холе вуза "Марсельезу" на английском языке. Спустя несколько часов они были отпущены.

В субботу министр образования Белоруссии Игорь Карпенко распорядился усилить меры контроля доступа посторонних лиц в учебные заведения страны.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Протесты в Минске

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Белоруссия Минск

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