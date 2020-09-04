Анкара заявила об "истерике" у Макрона из-за ситуации в Ливии

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон просчитался, когда поддержал командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, и не может достойно принять эту ошибку, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"В Ливии Франция поддерживала путчиста Хафтара и совершила серьезную ошибку. Ситуация изменилась, баланс поменялся, Хафтар был побежден, и Макрон впал в истерику", - приводит в пятницу слова министра ливанское издание Daily Star.

По словам Чавушоглу, Макрон не знал, что делать, и безосновательно обвинял турецкие корабли в провокационных действиях в отношении ВМС Франции. Также министр подчеркнул, что Париж в наибольшей степени подстрекает Грецию к неконструктивным действиям в восточной части Средиземного моря.

"Для Франции нет нужды в таком истерическом поведении, это делает их посмешищем. Мы две страны НАТО", - резюмировал Чавушоглу, призвав при этом Париж сотрудничать с Турцией для достижения региональной стабильности.

Ситуация в Ливии

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

Французские СМИ сообщали, что французский военный корабль Courbet, контролировавший соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, 10 июня оказался под прицелом турецкого фрегата. Фрегат произвел три "радарные подсветки", означающие наведение на цель. "По правилам НАТО такое действие расценивается как враждебное", - заявила тогда "Фигаро" министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Кроме этого, в последние недели ситуация в Восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.

В конце июля министерство обороны Греции сообщало о начале совместных военных учений с Францией, Италией и Кипром в восточном Средиземноморье. В свою очередь в Анкаре обвиняли Париж в дестабилизации ситуации в Восточном Средиземноморье.