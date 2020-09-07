Россия предложила содействие в налаживании отношений между Турцией и Кипром

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Москва готова содействовать налаживанию отношений между Кипром и Турцией, если обе стороны будут в этом заинтересованы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Готовы содействовать выстраиванию добрососедства между Республикой Кипр и Турецкой Республикой, но, разумеется, только в том случае, если нас об этом заинтересованно попросят обе стороны", - заявил Лавров в интервью греко-кипрской газете "Филэлефтерос".

Министр напомнил, что российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность "регулярными кризисами" в Восточном Средиземноморье.

"Считаем недопустимыми любые действия, которые чреваты дальнейшим ростом конфликтного потенциала. Неоднократно призывали руководство государств региона к политической дальновидности, урегулированию споров исключительно мирным путем, в правовом поле", - подчеркнул он.

Он отметил, что по оценкам Москвы, "политическая воля - не допустить дальнейшей дестабилизации обстановки в регионе имеется и в Никосии, и в Анкаре". "Кроме того, есть универсальная площадка для эффективного решения спорных вопросов - Организация Объединённых Наций", - напомнил министр.

"Относительно наших отношений с Турцией хотел бы еще раз заверить кипрских друзей, что углубление российско-турецкого сотрудничества, необходимость взаимодействия с Анкарой по региональным вопросам никоим образом не сказываются и не будут сказываться на нашем диалоге с Никосией", - добавил Лавров.

В последние недели ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе.

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.

Обстановка особенно обострилась ранее в августе, когда Анкара направила исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении военных кораблей в международные воды неподалеку от греческого острова Кастеллоризо. Греция в свою очередь также выдвинула военные корабли для наблюдения за действиями турецкой стороны.

Анкара также направляла специализированные суда для нефтегазовой разведки в воды, в которых Кипр дал разрешение на добычу газа компаниям из США, Франции и Италии, обосновывая это тем, что эта акватория - его исключительная экономическая зона.