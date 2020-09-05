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Притворявшуюся чернокожей американку отстранили от преподавания в университете

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Университет Джорджа Вашингтона отстранил от преподавания в осеннем семестре профессора Джессику Круг, которая на протяжении многих лет притворялась чернокожей, сообщает CNN со ссылкой на заявление учебного заведения.

"Пока университет рассматривает эту ситуацию, доктор Круг не будет вести свои занятия в этом семестре. Мы разрабатываем для студентов этих групп варианты, которые будут доведены до сведения затронутых студентов в кратчайшие сроки", - сказано в заявлении руководства университета.

Телеканал отмечает, что заявление университета последовало спустя всего сутки после признания профессора.

В четверг Круг опубликовала эссе на платформе Medium.com, в котором призналась, что на самом деле она белая женщина еврейского происхождения. На протяжении взрослой жизни Круг в разное время лгала о своем североафриканском, афроамериканском и афро-карибском происхождении. По словам студента, у которого она преподавала в Университете Джорджа Вашингтона, там она выдавала себя за афро-латинскую женщину из Бронкса.

В эссе Круг раскаялась в "присвоении афро-карибской идентичности", на которую "не имела права". Она призналась, что с детства страдает от психических расстройств, но не считает это оправданием ее поступку.

По сообщению CNN, Джессика Круг - адъюнкт-профессор в Университете Джорджа Вашингтона. Она много писала на темы Африки, Латинской Америки, диаспорах и идентичности.

США Университет Джорджа Вашингтона Джессика Круг

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