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Лидер КНДР посетил пострадавшие от тайфуна районы и сменил руководство

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил в субботу пострадавшие от тайфуна провинции Южный и Северный Хамген и дал указания по устранению последствий стихийного бедствия, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации агентства, в результате тайфуна на побережье страны разрушены или пострадали более 1 тыс. домов, включая здания госучреждений, многочисленные сельскохозяйственные угодья.

Ким Чен Ын провел совещание по вопросам восстановления пострадавших от стихии районов, сосредоточив внимание на детальных мерах, а также освободил от должности председателя комитета партии провинции Южный Хамген, назначил нового партийного руководителя.

Лидер также обратился с письмом к столичным членам партии, в котором отметил, что в этом году наблюдались "необычные трудности из-за затяжного мирового кризиса общественного здравоохранения" и стихийных бедствий. Он информировал, что ЦК партии принял решение направить 12 тыс. членов ТПК из Пхеньяна в пострадавшие от тайфуна районы для оказания помощи в преодолении последствий бедствия.

В минувшую субботу орган ЦК ТПК газета "Нодон синмун" писала, что Трудовая партия Кореи (ТПК) выступила с призывом наказать чиновников, которые, несмотря на указание Центра, не приняли достаточных мер по предотвращению последствий и жертв тайфуна, который обрушившихся на Корейский полуостров на этой неделе.

Газета сообщила, что чиновники в городе Вонсане на восточном побережье, более других пострадавшего от тайфуна "Майсак", не выполнили инструкции властей страны по обеспечению безопасности и подготовке к возможной эвакуации жителей.

"Десятки жертв стали результатом бюрократии и уловок со стороны городских и провинциальных чиновников, которые не восприняли руководящие принципы партии", - говорилось в публикации.

Северная Корея

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