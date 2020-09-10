Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:48Заразились
на 09.09В России 1 041 007+5 218В мире 27 863 733+292 991

Власти Приморья выплатят по 300 тыс. рублей семьям погибших во время тайфуна "Майсак"

Власти Приморья выплатят по 300 тыс. рублей семьям погибших во время тайфуна "Майсак"
Последствия тайфуна "Майсак" во Владивостоке
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Семьи погибших во время тайфуна "Майсак" в Приморье получат по 300 тыс. рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Приморья.

"Принято постановление правительства Приморского края об оказании финансовой помощи семьям погибших во время тайфуна "Майсак". Размер выплаты составляет 300 тысяч рублей на семью", - сказал собеседник агентства.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, разовая материальная помощь предусмотрена супругам, состоящим в зарегистрированном браке, родителям погибших.

Право на выплату предоставляется также несовершеннолетним детям, детям - инвалидам, а также детям, обучающимся на очных отделениях профобразовательных учреждений.

3 сентября на край обрушился тайфун "Майсак", он вызвал ураганный ветер. Погибли три человека.

Приморский край тайфун Майсак

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 10 сентября

В Совфеде назвали условие достоверности выводов ОЗХО по Навальному

Счетная палата выявила нарушения и недостатки в Минэнерго на 292 млн

Счетная палата выявила нарушения и недостатки в Минэнерго на 292 млн
Навальный попал в больницу

Die Zeit назвала тех, кто помог Навальному выжить

Что произошло за день: среда, 9 сентября

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

К задержанию россиян в Минске оказались причастны несколько спецслужб

К задержанию россиян в Минске оказались причастны несколько спецслужб

Все госсервисы переведут на единый портал госуслуг к концу 2022 года

Программу кэшбэка на туры по России предложили продлить до конца года

ЕГЭ по иностранным языкам передумали делать обязательным

ЕГЭ по иностранным языкам передумали делать обязательным

В России вынесен первый приговор за организацию АУЕ-сообщества

В России вынесен первый приговор за организацию АУЕ-сообщества
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');