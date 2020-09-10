Власти Приморья выплатят по 300 тыс. рублей семьям погибших во время тайфуна "Майсак"

Последствия тайфуна "Майсак" во Владивостоке Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Семьи погибших во время тайфуна "Майсак" в Приморье получат по 300 тыс. рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Приморья.

"Принято постановление правительства Приморского края об оказании финансовой помощи семьям погибших во время тайфуна "Майсак". Размер выплаты составляет 300 тысяч рублей на семью", - сказал собеседник агентства.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, разовая материальная помощь предусмотрена супругам, состоящим в зарегистрированном браке, родителям погибших.

Право на выплату предоставляется также несовершеннолетним детям, детям - инвалидам, а также детям, обучающимся на очных отделениях профобразовательных учреждений.

3 сентября на край обрушился тайфун "Майсак", он вызвал ураганный ветер. Погибли три человека.