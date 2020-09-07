Король Саудовской Аравии и Трамп обсудили работу G20

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудили работу G20 и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает агентство SPA.

"В ходе телефонного разговора они обсудили работу G20 под председательством Саудовской Аравии в этом году, а также усилия, предпринятые в рамках совещаний организации по защите жизней и жизнедеятельности для смягчения последствий пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Король Саудовской Аравии подтвердил, что королевство в ходе своего председательства в G20 продолжит поддерживать и координировать усилия по борьбе с последствиями коронавируса на население и экономику.

Что касается ситуации в регионе, отмечает агентство, Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд выразил признательность США за усилия по установлению мира.

Он также подтвердил стремление Эр-Рияда к достижению "прочного и справедливого урегулирования палестинского вопроса", подчеркнув, что это является главной отправной точкой для усилий королевства в рамках арабской мирной инициативы.