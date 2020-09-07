Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58Заразились
на 06.09В России 1 025 505+5 195В мире 27 103 845+230 699

Глава комитета по разведке Конгресса обвинил генпрокурора США во лжи о вмешательстве в выборы

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф заявил, что генпрокурор США Уильям Барр лжет о том, что Китай вмешивается в американские выборы больше других стран.

"Это просто ложное заявление генерального прокурора, откровенно ложное заявление. Можно сказать, что Барр просто откровенно лжет американскому народу, и это трагично", - сказал Шифф в интервью телеканалу CNN.

По его мнению, это "медвежья услуга для страны", поскольку народ не может доверять собственному генпрокурору.

"По-видимому, Барр готов сделать что угодно или сказать что угодно, чтобы помочь Дональду Трампу", - добавил он.

На прошлой неделе генпрокурор США заявил, что Китай более "агрессивен" в своих попытках повлиять на США, чем Россия.

"Я пришел к этому выводу, поскольку видел разведывательные данные", - уточнил генпрокурор.

Тема иностранного вмешательства в американские выборы активно обсуждается в политических кругах США с тех пор, как поступили данные о якобы иновмешательстве в выборы в 2016 года. В пятницу Вашингтон предупредил Россию, Китай и Иран, что вмешательство в будущие американские выборы - это рубеж, пересекать который нельзя. При этом российская сторона неоднократно заверяла, что не вмешивалась во внутренние дела США.

США Адам Шифф

Новости

Джокович дисквалифицирован с US Open

Что случилось этой ночью: понедельник, 7 сентября

Более миллиона японцев получили приказ об эвакуации из-за тайфуна

Более миллиона японцев получили приказ об эвакуации из-за тайфуна

Джонсон назвал крайний срок договора по Brexit

Джонсон назвал крайний срок договора по Brexit

Германия обсудит реакцию на "дело Навального" с Евросоюзом

Германия обсудит реакцию на "дело Навального" с Евросоюзом

Что произошло за день: воскресенье, 6 сентября

МВД Белоруссии подтвердило задержание 100 человек на протестных акциях

МВД Белоруссии подтвердило задержание 100 человек на протестных акциях

Очевидцы заявили о новых задержаниях у резиденции Лукашенко

Шойгу сообщил о тренировке самолетов США в нанесении ударов по России

Шойгу сообщил о тренировке самолетов США в нанесении ударов по России

В центре Минска насчитали более 100 тыс. человек на акции оппозиции

В центре Минска насчитали более 100 тыс. человек на акции оппозиции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');