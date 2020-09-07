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Минская милиция опровергла задержание Марии Колесниковой

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Минская милиция не задерживала члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову, сообщили "Интерфаксу" в ГУВД Мингорисполкома в понедельник.

В свою очередь официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова заявила, что пока ничего не может сообщить о предполагаемом задержании члена президиума КС.

В понедельник утром портал TUT.by со ссылкой на очевидцев сообщил, что "Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении".

Член президиума координационного совета Павел Латушко сообщил "Интерфаксу", что Колесникова, возможно, задержана. По его информации, еще несколько представителей совета - Антон Родненков и Иван Кравцов - не выходят на связь.

Мария Колесникова МВД Белоруссии Ольга Чемоданова Белоруссия Минск

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