В Минске неизвестные захватили и увезли Марию Колесникову

На связь перестали выходить еще два представителя Координационного совета оппозиции

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова. Архивное фото. Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В центре Минска в понедельник пропала член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, сообщает TUT.BY со ссылкой на очевидцев.

Около 10:05 у Национального художественного музея Колесникову задержали мужчины в штатском и в масках, сообщила читательница портала. По ее словам, Колесникову посадили в микроавтобус "Соболь" с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

Снять задержание на телефон свидетельница побоялась.

Телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает, отмечает TUT.BY.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сказал, что Колесникова была в центре города по делам. В 11 часов телефон Родненкова стал недоступен.

"Где находятся Мария и Антон, я не знаю и не могу связаться с ними. Также нет связи с членом Координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым, — сказал TUT.BY член президиума Координационного совета Максим Знак.

Богрецов позднее в понедельник вышел на связь и сообщил, что с ним все в порядке.

Член президиума совета Павел Латушко, бывший дипломат и бывший директор Купаловского театра, сказал "Интерфаксу", что в совете получили информацию, что Колесникова, предположительно, задержана. Он считает, что это связано с ее работой в совете.

"Антон Родненков и Иван Кравцов не выходят на связь. Мы также получили этому подтверждение. Где они и что с ними неизвестно, - сказал он. - Мы можем лишь предполагать, но очевидно, что власти делают все, чтобы максимально воспрепятствовать работе совета".

Ранее в связи с созданием Координационного совета оппозиции было возбуждено уголовное дело. Представителей совета вызывали на допросы по этому делу. Несмотря на задержания совет продолжал свою деятельность.

В минувшее воскресенье, в день массовых акций протестов в Минске был задержан еще один член совета Андрей Егоров.

Утром в понедельник МВД Белоруссии заявило, что массовые мероприятия прошли в 42 населенных пунктах, в них всего участвовало около 31 000 человек, за сутки были задержаны 633 нарушителя.

В минувшие выходные глава МВД Юрий Караев заявил, что полиция усиленно работает над розыском экстремистов, возможно, находящихся на территории Белоруссии. На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что радикальные действия в ходе демонстраций в Белоруссии провоцируются и финансируются с территории Украины.