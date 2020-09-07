Лавров назвал бездоказательными слова о переброске РФ наемников в Ливию через Сирию

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал бездоказательными утверждения о том, что Россия использует сирийскую территорию для переброски наемников в Ливию, в том числе для поддержки ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара.

"И по Ливии, и по другим странам от Африки до Европы и до Соединенных Штатов постоянно выдвигаются какие-то обвинения в адрес РФ. Наверное, вы это хорошо понимаете и видите. Никогда каких-либо фактов нам предъявлено не было", - заявил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса" в понедельник.

"Любые заявления на сей счет сразу же попадают в медийное пространство без задействования механизмов, которые существуют в двустороннем и многостороннем плане для прояснения любых озабоченностей по той или иной теме. Это наводит на мысль, какими целями руководствуются авторы подобного рода заявлений", - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что в свое время Россия поддержала введение специальной резолюцией Совета безопасности ООН оружейного эмбарго в отношении Ливии, "но мы помним, как несколько месяцев спустя отдельные европейские страны публично устами своих генеральных штабов, военных представителей заявляли, что они поддерживают экстремистов против Каддафи (бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи) и поставляют этим экстремистам оружие, это задокументированный факт".