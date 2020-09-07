Обыск прошел в квартире пропавшего белорусского оппозиционера Кравцова

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Домой к пропавшему исполнительному секретарю координационного совета белорусской оппозиции Ивану Кравцову пришли с обыском.

Обыск провел департамент финансовых расследований, сообщили "Интерфаксу" в штабе Виктора Бабарико.

Кравцов пропал утром в понедельник вместе с двумя другими оппозиционерами Марией Колесниковой и Антоном Родненковым. Портал TUT.by со ссылкой на очевидцев сообщил, что "Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении".

В оппозиции предполагают, что их могли задержать силовики.