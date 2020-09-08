Протесты в США: порядок или справедливость?

Виктория Журавлева рассказала о протестном движении на фоне нового этапа борьбы за кресло в Белом Доме

Массовые протесты в Миннеаполисе Фото: AP/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Закончившиеся съезды Республиканской и Демократической партий в США открыли новый этап борьбы за кресло в Белом Доме. Как он начался и чем характеризуется? Об этом беседует наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов с Викторией Журавлевой – руководителем сектора североамериканских исследований ИМЭМО РАН, кандидатом политических наук.

- Обычно послесъездовский этап характеризуется обилием выступлений и поездок по стране кандидатов в президенты. Этот год, наверное, войдет в историю как период самых жёстких беспорядков в стране. Речь идет уже не о протестных демонстрациях с битьем стекол и поджогом автомобилей!

- Вообще протестное движение в США идет с начала лета. Протесты, спровоцированные чудовищным убийством Джорджа Флойда, затянулись на все лето: американцы продолжают выходить на улицы и протестуют с большей или меньшей остротой. Каждый новый случай насилия вызывает новый взрыв протестов. В Сиэтле центральная площадь перед законодательным собранием существует в виде "свободного города", которым управляют протестующие уже почти три месяца.

Протестное движение, охватившее почти всю страну, по своей остроте сравнимое лишь с событиями 1968 года, стало очень красочным фоном для президентской кампании 2020, который постоянно поддерживается средствами массовой информации.

- В СССР для СМИ была программа "Прожектор перестройки", а в США - прожектор беспорядков?

- Насыщенность информационного поля этими событиями имеет политическую логику. Этот накал ужасов на фоне борьбы двух кандидатов - контекст, который нужен и демократам, и республиканцам.

Афроамериканцы по статистике действительно наиболее частые жертвы полицейского насилия. И началось это не вчера и даже не после избрания Трампа. Однако сегодня это стало центральным инфоповодом. Если раньше было предпочтительнее замолчать тот или иной инцидент, то сегодня наоборот любой случай полицейского насилия в отношении афроамериканцев выносится на первые полосы. Фактически создается контекст для социального протеста. Это как постоянно подливать масло в огонь.

- Электорату нужна кровь?

- Сильно сказано, но я думаю, это связано с тем, что противоречивое президентство Трампа обострило все социальные вопросы в обществе, спровоцировав новую волну либеральных протестов. С 2016 года либеральные демократы и их электорат считают Трампа чужеродным элементом, который разрушает страну.

- Вот так - ни больше, ни меньше, а разрушитель страны!

- Повод для протеста может быть разный, но смысл один – это протест либерально-демократической части общества против президента, который не воспринимается как достойный Белого дома, как достойный страны. Более того, он воспринимается ими как угроза для страны. Это яркое проявление раскола, который нарастает в обществе и во власти. При Трампе он достиг пикового состояния и на нем начинают зарабатывать политический капитал. Причем занимаются этим обе стороны – и демократы, и республиканцы. И нынешние события не являются исключением.

Трампу эти беспорядки дают возможность выступить с лозунгом "Закон и порядок". И разумеется, эта тема нашла поддержку у его электората. А у демократов? А они в ответ выдвинули лозунг социальной и расовой справедливости. Тема справедливости стала главной. Естественно, демократы обвиняют Трампа во всем, что происходит. Изначально, его обвиняли в расовой ксенофобии, затем на фоне этих протестов президент стал основным виноватым в том, что происходит в стране.

- Но все эти громко прозвучавшие события происходят на территории, где у власти представители Демократической партии. Разве это не их вина?

- Да, этот аргумент используется Трампом. Он как раз говорит и отмечает, что беспорядки происходят в штатах и городах там, где у власти стоят демократы. Таким образом, он пытается показать, что этот самый "Закон и порядок" не обеспечивается Демократической партией.

А для демократов то, что происходит на их территории, является показателем того (как они это трактуют), что именно там общество наиболее свободно и потому готово высказывать свою позицию в отношении всего, что происходит в стране в целом, то есть в отношении социальной и расовой несправедливости.

Впереди дебаты: погромы прекратятся?

- В этом месяце состоятся первые дебаты двух кандидатов в президенты. Бунты и поджоги будут нарастать, как фактор помощи своему кандидату?

- Опять это аргумент для противостояния двух кандидатов. Я думаю, что сейчас все будет нарастать. Первые дебаты, которые пройдут в конце сентября, станут одним из самых важных событий второго этапа федеральной избранной кампании. Дебаты покажут на самом деле, как кандидаты соотносятся друг с другом. Сейчас их пока видят по отдельности. Отдельно – Байдена, спящего или не спящего, отдельно – Трампа. А тут они впервые окажутся друг напротив друга – и это будет реальной возможностью для электората сравнить и понять, что их ждет, когда кто-то из них победит.?

На самом деле у американцев очень тяжелая ситуация: им выбирать не из кого: демократы голосуют за Байдена исключительно потому, что не хотят голосовать за Трампа, скорее, даже потому, что они активно хотят, чтобы Трампа больше не было в Белом доме. Фактор "антитрамп" – самый важный критерий выбора для демократов.

- Это известный принцип: голосовать не за кого, а против кого!

- Да, это то же самое протестное голосование, которое было и в 2016 году, и сейчас. Те, которые будут голосовать за Трампа, для них точно так же неприемлем Байден, даже если они не согласны в каких-то местах с Трампом, даже если не сильно он им нравится, но для них в принципе неприемлем демократический кандидат в Белом доме.

Это проявление того раскола на два лагеря - победа противоположной стороны принципиально неприемлема. Поэтому они голосовать будут за любого представителя своего лагеря.

Загнивание истеблишмента

- И к чему приведет такая политика? К топтанию на месте?

- Хуже! Голосование "все равно за кого, лишь бы против" - это политический тупик, тупиковая ситуация, потому что она полностью выхолащивает достойных лидеров. Если победить может любой, то какой смысл давать дорогу тем, кто действительно что-то из себя представляет.

Это то, что происходит с истеблишментом в обеих партиях, а точнее, происходит загнивание истеблишмента. Повторяю – загнивание, а не просто старение истеблишмента: это его окостенение, ценностное загнивание и принципиальная неготовность, нежелание впускать новых людей во власть. Это очень характерно для Демократической партии, у которой на самом деле много молодежи. Все это леволиберальное движение Демократической партии, оно все молодое, но при этом истеблишмент демократов стеной стоит против них.

Яркий пример - одно из выступлений спикера Палаты представителей демократа Нэнси Пелоси. Когда ее спросили про прогрессистов, она спокойно и даже с деланным удивлением сказала: "А я тоже прогрессист". Это фактическое отрицание, что в партии происходит раскол, и что значительная часть партии и больше половины электората не согласны с истеблишментом и настроены совсем по-другому. Это очень показательно говорит о настроениях в истеблишменте.

У республиканцев эта проблема проявляется в меньшей степени, потому что партия более монолитно консервативная. То есть там нет этого идейного раскола, ни в партийных рядах, ни в электорате, который есть у демократов. Республиканский электорат более монолитно консервативен, чем демократический.

Можно предположить, что молодая смена Трампа или следующего кандидата от Республиканской партии произойдет быстрее, чем у демократов. Республиканцы будут обновляться быстрее именно в результате этой идейной целостности.

Интересная дилемма: порядок или справедливость?

- Если вернуться к Сиэтлу - то это специально спровоцированный бунт, выгодный для двух партий? И как это могло произойти?

- Я не думаю, что это спровоцировано. Демократическое руководство города действительно позволяет представителям определенной части либерального общества себя так вести. И думаю, что во многом позволяет, потому что это сейчас выгодно электоральной кампании. Этот протест и его крайние проявления нужны демократам, чтобы показать недовольство общества и заставить свой демократический электорат голосовать за них.

Но самое парадоксальное в том, что и республиканцам он тоже выгоден, потому что это помогает Трампу с его тезисом "Закон и порядок" организовывать республиканский электорат. Потому что республиканцам, конечно, не нравится, особенно консервативному электорату, все эти протесты и насилие. Конечно, это вызывает очень сильное недовольство, и они готовы голосовать за Трампа в надежде, что он это изменит, остановит, прекратит.

- Оказывается, есть дилемма между "законом и порядком" с одной стороны и "социальной справедливостью" с другой?

- Это опять то самое столкновение ценностей: для левых либералов это проявление свободы и проявление борьбы за свои права, а для консерваторов это проявление беспорядка и слабости власти, особенно демократической власти.