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Трамп заявил, что не допустил превращения КНР в ведущую военную державу

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Крупные инвестиции в оборонную сферу позволили США остаться ведущей военной державой в мире, сохраняя отрыв от Китая, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Они (в Китае - ИФ) занимаются строительством мощной армии. К счастью, я занимался тем же, так как в противном случае мы бы остались далеко позади", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, Китай длительное время на выгодных для себя условиях торговал с США. "И они использовали наши деньги, чтобы укреплять армию", - добавил президент.

Дональд Трамп Китай

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