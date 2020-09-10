Рост геополитических рисков обеспокоил западные компании в Китае

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Ухудшение отношений между Пекином и Западом стало самой большой проблемой для американских и европейских компаний, работающих в Китае, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на результаты исследований ряда бизнес-групп.

Представители более 70% американских компаний, опрошенных Американской торговой палатой (AmCham) в Шанхае, ожидают, что геополитическая напряженность будет создавать для них операционнные трудности в течение ближайших трех-пяти лет. В прошлом году об этом говорило примерно вдвое меньше респондентов.

Осложнение двусторонних связей отодвинуло на второй план опасения, связанные с ростом китайских конкурентов (58%), замедлением экономики Китая (49%) и увеличением затрат на рабочую силу (38%), став главным источником беспокойства американского бизнеса, работающего в КНР. Это показал опрос, который провела AmCham в Шанхае в июне. Его результаты были обнародованы 9 сентября в ежегодном докладе о настроениях деловых кругов в КНР.

"Им нужно разобраться с этим диалогом между Пекином и Вашингтоном", - заявил президент AmCham в Шанхае Кер Гиббс.

Европейская торговая палата в Китае сообщила в своем ежегодном исследовании, представленном 10 сентября, что усиление политической напряженности начинает негативно сказываться на деловом климате.

Целый ряд вопросов - от политического статуса Гонконга до обвинений в массовых нарушениях прав человека в Синьцзяне и "политизированного характера" информационных сообщений, касающихся причин появления коронавирусной инфекции COVID-19, - рискуют привести к раскручиванию "долгосрочной, нисходящей спирали в отношениях", сообщила торговая палата.

"Беспокоит то, что сейчас, похоже, растет число секторов, в которых либо ограничиваются иностранные инвестиции, либо оказывается такая поддержка национальным лидерам Китая, что любая конкуренция со стороны европейских компаний вытесняется", - говорится в сообщении.

По данным опроса Американской торговой палаты, углубляющийся раскол между Вашингтоном и Пекином привел к усилению неопределенности в деловой среде.

Американские компании теперь видят меньше шансов, чем в прошлом году, на то, что США и Китай вскоре уладят разногласия, несмотря на приближение президентских выборов в США и вероятность смены администрации. Половина респондентов говорят, что напряженность между двумя странами будет оставаться проблемой в ближайшие три года или больше, по сравнению с 40% в 2019 году.

Тем не менее, для большинства представителей бизнеса отделение американской экономики от китайской представляется маловероятным. Примерно 59% опрощенных оптимистично оценивают свои перспективы в Китае, что несколько меньше, чем в прошлом году. Уровень оптимизма, который ранее стабильно находился в районе 80%, резко снизился в 2019 году на фоне негативного влияния американо-китайского торговой войны.

Хотя представители 60% компаний сообщили о падении выручки в Китае в первом полугодии, главным образом из-за пандемии COVID-19, доля компаний, которые планируют увеличить инвестиции в стране в 2020 году относительно прошлого года (29%) по-прежнему превышает долю тех, кто намерен сократить вложения (26%), свидетельствуют результаты исследования AmCham в Шанхае.