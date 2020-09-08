Два австралийских СМИ вывезли своих журналистов из КНР после допросов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Австралийская телерадиовещательная корпорация (ABC) сообщила, что отозвала своего корреспондента из Пекина после того, как он был допрошен сотрудниками министерства госбезопасности КНР.

Своего корреспондента из Шанхая по той же причине отозвала также Australian Financial Review (AFR).

Согласно сообщению AFR, в дома журналистов одновременно после полуночи пришли офицеры министерства государственной безопасности Китая и сообщили им, что они представляют интерес для следствия по делу известной китайской телеведущей Чэн Лэй, задержанной в прошлом месяце. У Чэн Лэй есть гражданство Австралии, отмечает издание.

После допросов журналисты находились на территориях посольства Австралии в Пекине и австралийского генконсульства в Шанхае. Переговоры с китайскими властями об их беспрепятственном возвращении на родину вели дипломаты. Во вторник журналисты благополучно прибыли в Сидней.