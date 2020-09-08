Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:58Заразились
на 07.09В России 1 030 690+5 185В мире 27 103 845+230 699

Два австралийских СМИ вывезли своих журналистов из КНР после допросов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Австралийская телерадиовещательная корпорация (ABC) сообщила, что отозвала своего корреспондента из Пекина после того, как он был допрошен сотрудниками министерства госбезопасности КНР.

Своего корреспондента из Шанхая по той же причине отозвала также Australian Financial Review (AFR).

Согласно сообщению AFR, в дома журналистов одновременно после полуночи пришли офицеры министерства государственной безопасности Китая и сообщили им, что они представляют интерес для следствия по делу известной китайской телеведущей Чэн Лэй, задержанной в прошлом месяце. У Чэн Лэй есть гражданство Австралии, отмечает издание.

После допросов журналисты находились на территориях посольства Австралии в Пекине и австралийского генконсульства в Шанхае. Переговоры с китайскими властями об их беспрепятственном возвращении на родину вели дипломаты. Во вторник журналисты благополучно прибыли в Сидней.

Австралия Китай Чэн Лэй

Новости

МиГ-29 перехватил третий за день британский самолет над Баренцевым морем

МиГ-29 перехватил третий за день британский самолет над Баренцевым морем

Трамп поддержал идею отказа от "Северного потока 2" после инцидента с Навальным

Саакашвили готов стать премьером Грузии на время стабилизации

Навальный попал в больницу

МИД Великобритании вызывал посла России из-за ситуации с Навальным

Туроператоры отвергли сообщения о частых случаях COVID-19 у россиян в Турции

Туроператоры отвергли сообщения о частых случаях COVID-19 у россиян в Турции
Пандемия коронавируса

В Китае представили вакцины от коронавируса собственного производства

Пять человек получили 20 лет тюрьмы за убийство саудовского журналиста

Пять человек получили 20 лет тюрьмы за убийство саудовского журналиста

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Минск подтвердил подготовку к переброске нефтепотоков из Литвы в РФ

Минск подтвердил подготовку к переброске нефтепотоков из Литвы в РФ
Экономический кризис

Автопром ФРГ перестал быть двигателем экономики страны из-за пандемии

Автопром ФРГ перестал быть двигателем экономики страны из-за пандемии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');