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Демократы и республиканцы призвали Трампа к расследованию ЧП с Навальным

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры комитета Палаты представителей США по иностранным делам направили во вторник письмо администрации президента страны Дональда Трампа с требованием провести расследование из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Мы официально требуем, чтобы исполнительная власть провела расследование, чтобы определить, использовала ли Россия химическое оружие в нарушение международного законодательства или использовала ли Россия летальное химическое оружие против своих собственных граждан", - говорится в письме, адресованном Трампу.

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Авторами письма стали председатель комитета, конгрессмен-демократ Элиот Энгел и его заместитель, республиканец Майкл Маккол. Текст документа опубликован на сайте комитета.

В нем конгрессмены указывают, что закон США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения предполагает, что в течение 60 дней должно быть определено, имело ли место использование химоружия, и если факт применения будет установлен, то начинается процесс подготовки санкций в отношении нарушителей.

"Если российские власти вновь решили применить химоружие против одного из своих граждан, то дополнительные санкции должны быть введены", - пишут Энгел и Маккол.

Они также призвали президента США "продолжать действовать сообща с нашими союзниками и партнерами, чтобы требовать от России полного сотрудничества с тщательным международным расследованием произошедшего - под эгидой ОЗХО".

"Отравление" Навального

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Дональд Трамп Алексей Навальный США

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