Трамп будет недоволен, если отравление Навального подтвердится

Пока президент США не видел доказательств отравления, но ставить под сомнение выводы врачей из Германии он не стал

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что будет недоволен, если версия Берлина об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится, но пока Соединенные Штаты не пока не получали доказательств отравления.

"Я совсем не буду доволен, если так все и было", - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме, отметив, что "все выглядит так, будто это - правда".

"Исходя из того, что говорит Германия, кажется, так оно и было", - добавил он.

По его словам, американские власти намерены внимательно изучить инцидент с Навальным, но на данный момент США "не знают в точности, что случилось". Произошедшее с российским оппозиционером Трамп назвал "трагедией".

"Нужно внимательно изучить это дело, и я думаю, что мы этим займемся", - сказал он.

В Белом доме, комментируя ситуацию вокруг Навального, ранее заявляли, что США будут работать "вместе с союзниками и международным сообществом", чтобы привлечь к ответственности виновных, "куда бы ни привели доказательства".

При этом в Вашингтоне пообещали "финансово ограничить" деятельность виновных в нападении на российского оппозиционера.

Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили об обнаружении в организме Навального следов нервно-паралитического боевого отравляющего вещества из группы "Новичок". Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала российские власти дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее словам, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд из группы "Новичок" в его организме определен точно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал готовность российской стороны к взаимодействию с Германией по выяснению ситуации с Навальным, но заявил, что Берлин не ответил на официальные запросы Генпрокуратуры РФ.

О ядах из группы "Новичок" стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. После этого несколько химикатов из группы "Новичок" были внесены в контрольный список Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.