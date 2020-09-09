Группу российских детей в среду вернут на родину из Сирии

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Пятнадцать российских детей, находившихся в лагерях Аль-Холь и Рож в Сирии, вернутся на родину в среду, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

"При содействии Кузнецовой в ночь на 9 сентября из Сирийской Арабской Республики на родину вернутся 15 российских детей, находившихся в лагерях Аль-Холь и Рош. Это уже второй вывоз детей после перерыва, вызванного ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного.

Как напомнили в пресс-службе, работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Республики Ирак и Сирийской Арабской Республики, началась ещё летом 2017 года.

За время работы Межведомственной комиссии при детском омбудсмене из зон вооружённых конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены 182 ребёнка - 122 из Ирака и 60 из Сирии.