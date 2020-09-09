Помпео сообщил об обсуждении новых санкций против белорусов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты обсуждают со своими союзниками возможность введения новых санкций против белорусских чиновников за нарушение прав человека и репрессии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты в координации со своими партнерами и союзниками рассматривают возможность введения дополнительных целенаправленных санкций для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Белоруссии", - говорится в заявлении, распространенном американским госдепартаментом.

В нем отмечается, что США "глубоко обеспокоены" сообщениями о действиях властей в Минске, касающихся членов Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

"Мы призываем белорусские власти прекратить насилие в отношении собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова, и вступить в конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества", - подчеркнул Помпео.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. По оценкам СМИ, на улицы вышли более 100 тыс. человек. По данным МВД, количество участников равнялось примерно 20 тыс. человек. В первые дни акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. К настоящему времени часть задержанных освобождена.

В ходе акций протеста есть погибшие, однако их количество разнится. 25 августа основной оппонент Лукашенко Светлана Тихановская сообщила, что погибли не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четверых человек на акциях протеста в Белоруссии. Экспертам ООН по правам человека также известно о 450 задокументированных случаях жестокого обращения с людьми во время задержаний.

Спустя два дня после выборов Тихановская уехала в Литву. 18 августа ее сторонники создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным.

В минувший понедельник член президиума Координационного совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов перестали выходить на связь. Во вторник госагентство БелТА сообщило, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной. В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили информацию о задержании Колесниковой, а также сообщили, что Родненкову и Кравцову удалось покинуть республику и оказаться на территории Украины.

Также Белоруссию покинули член президиума совета Ольга Ковалькова и экс-кандидат на пост президента республики Валерий Цепкало. 15 августа Цепкало сообщил, что в Белоруссии на него заведено уголовное дело, позже политика объявили в межгосударственный розыск. Покинувший Белоруссию член президиума координационного совета Павел Латушко отметил, что его решение было связано с оказываемым на него давлением со стороны Комитета государственной безопасности.