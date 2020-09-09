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Норвежский парламентарий предложил дать Трампу Нобелевскую премию мира

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Член норвежского парламента Кристиан Тибринг-Гедде считает, что президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира за вклад в решение затянувшихся конфликтов.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

"Я думаю, он сделал больше, пытаясь установить мир между народами, чем большинство других номинантов на премию мира", - заявил член парламента Норвегии и председатель делегации Норвегии в НАТО Кристиан Тибринг-Гедде в интервью Fox News.

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Тибринг-Гедде направил письмо Нобелевскому комитету, в котором сообщил, что администрация Трампа в частности сыграла ключевую роль в установлении отношений между Израилем и ОАЭ.

В послании норвежского депутата также говорится о "ключевой роли" президента США в "усилении контактов между конфликтующими сторонами и создании новой динамики в других затянувшихся конфликтах - пограничном споре между Индией и Пакистаном по Кашмиру, противостоянии между Севером и Югом Корейского полуострова, а также в решении проблем с ядерным потенциалом Северной Кореи".

Он также похвалил Трампа за значительный вывод войск с Ближнего Востока.

При этом Тибринг-Гедде заверил, что он не пытается "угождать Трампу", и подчеркнул, что не является большим сторонником американского президента.

"Люди, которые за последние годы получали премии мира, сделали намного меньше, чем Дональд Трамп. Например, Барак Обама (экс-президент США - ИФ) не сделал ничего", - отметил он.

В 2018 году Тибринг-Гедде вместе с еще одним норвежским политиком уже выдвигали кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии мира. Тогда Трамп не получил ее.

В августе советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан призвал номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за дипломатический прорыв в отношениях Израиля и ОАЭ.

В сентябре 2019 года Трамп в ходе Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что он бы получил Нобелевскую премию мира в случае, если бы "их (премии - ИФ) раздавали честно".

Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году за "чрезвычайные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами".

США Дональд Трамп Норвегия Нобелевская премия

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