В Белом доме сочли, что Трамп заслуживает Нобелевской премии мира

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президента США Дональда Трампа заслуженно номинировали на Нобелевскую премию мира за его посреднические усилия в диалоге между Израилем и ОАЭ, заявила в среду представитель Белого дома Кейли Макэнани.

"Сегодня президент Трамп был номинирован на Нобелевскую премию мира в знак признания его посреднических усилий при заключении мирного договора между ОАЭ и Израилем, это историческое соглашение, и первое соглашение подобного рода за последние два десятилетия. Это - заработанная упорным трудом и абсолютно заслуженная награда для этого президента", - заявила на брифинге Макэнани.

Она добавила, что зарубежная политика Трампа всегда будет нацелена на достижение мира. Макэнани также добавила, что Трамп добился и иных достижений на мировой арене. В частности, в среду власти США объявили о сокращении американского контингента в Ираке примерно до 3 тыс. военнослужащих.

Впервые войска США и их союзников на иракской земле появились в 2003 году, когда военные вторглись в Ирак, чтобы свергнуть режим правления Саддама Хуссейна. Вторжение мотивировалось тем, что Хуссейн имел связи с международным терроризмом и планировал теракты против США. После завершения этой задачи и стабилизации обстановки в Ираке начался процесс вывода американских сил из этой страны. Он завершился в 2011 году.

В 2014 году в Ирак вернулись тысячи американских военнослужащих, чтобы помочь Багдаду побороть ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Сейчас в Ираке находится примерно 5,2 тыс. американских военнослужащих, которые обучают иракские войска и выполняют контртеррористические миссии.

В январе этого года после операции американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис, в стране начали звучать призывы к выводу иностранных войск. Иракцы выходили на акции протеста против иностранного присутствия, а в парламенте на волне возмущения приняли решение, требующее от правительства вывода из страны всех иностранных войск.

Однако тогда войска США из Ирака не были выведены полностью, но возглавляемая Соединенными Штатами коалиция покинула шесть баз в Ираке, консолидировавшись на трех базах.

Иностранные наблюдатели полагают, что решение о выводе войск из Ирака, а также из других стран, может быть принято в угоду избирателям перед выборами 3 ноября, поскольку Трамп неоднократно обещал положить конец участию США в войнах на территориях других стран.