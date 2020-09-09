Пираты в Нигерии похитили двух российских моряков

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Посольство России в Нигерии сообщает о похищение двоих российских моряков в результате нападения пиратов вблизи города Лагос.

Как говорится в сообщении на сайте дипмиссии в среду, инцидент произошел накануне, 8 сентября, в 30 км от нигерийского города. По данным посольства, "в результате пиратского нападения с судна Water Phoenix были похищены двое россиян".

Посольство также проинформировало, что пытается выяснить местоположение заложников и способствовать их освобождению.