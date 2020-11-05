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Захваченные в Нигерии российские моряки освобождены

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Двое российских моряков, захваченных пиратами у берегов Нигерии в начале сентября, освобождены, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"31 октября были освобождены двое членов экипажа судна-рефрижератора Water Phoenix", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Капитан судна и старший помощник капитана были захвачены 8 сентября в Гвинейском заливе у побережья Нигерии.

"В настоящее время они доставлены в город Лагос, где пройдут медицинский осмотр", - добавила представитель МИД РФ.

Мария Захарова МИД РФ Нигерия

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