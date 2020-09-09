Глава ДНР отменил приказ об ударе по позициям ВСУ под Горловкой

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин отменил приказ о нанесении удара по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Шумы под Горловкой.

Как говорится в заявлении главы ДНР, распространенном его пресс-службой, такое решение приятно в связи с тем, что ДНР "добилась от украинской стороны проведения совместной инспекции украинских позиций".

Утром 5 сентября Пушилин распорядился нанести удар по позициям украинских силовиков в районе поселка Шумы.

9 сентября состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, на котором стороны согласовали совместную инспекцию позиций украинской армии в районе поселка Шумы. С 27 июля стороны конфликта приступили к соблюдению допмер по контролю перемирия, которое согласно договоренностям должно продлиться до полного урегулирования кризиса в регионе. Меры предусматривают запрет на инженерные работы на линии соприкосновения сторон.