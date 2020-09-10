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В Донбассе временно отменили инспекцию позиций ВСУ с участием ОБСЕ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Инспекция позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы в Донбассе с участием представителей ОБСЕ 10 сентября не состоится и пока временно отменяется, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Офисе президента Украины.

"Инспекции сегодня не будет. Она не переносится, а пока временно отменяется", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Киев и Донбасс договорились на полях контактной группы о деэскалации и совместном расследовании с участием ОБСЕ нарушений перемирия вблизи поселка Шумы.

5 сентября стало известно, что глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин распорядился нанести удар по позициям украинских силовиков в районе поселка Шумы. Пушилин приказал обстрелять "незаконно возведенные инженерные сооружения" в районе этого населенного пункта, говорилось в заявлении на официальном сайте главы ДНР. Спустя несколько дней Пушилин отменил свой приказ.

Донбасс Шумы Украина ДНР ОБСЕ ВСУ

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