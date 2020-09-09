В Киеве объяснили нехватку воды в Крыму милитаризацией полуострова

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В украинском министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что готовы будут подать воду в Крым после возвращения полуострова Украине, а нынешнюю нехватку там воды связали с милитаризацией Крыма.

"После того, как крымский полуостров будет деокуппирован, Украина будет рада подать туда воду", - сказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко в среду в ходе поездки в Херсонскую область при осмотре дамбы на Северо-Крымском канале вблизи КПВВ "Каланчак".

По словам Яременко, научные исследования подтверждают, что питьевой воды для населения в Крыму более чем достаточно, если бы эта вода не использовалась на военные нужды России.

"Россияне серьезно милитаризировали полуостров, насыщая его оружием, живой силой, строя новые военные мощности на полуострове и подавая воду в первую очередь на эти объекты. (...) Если бы воду не тратили на военные нужды (...), мирному населению ее более, чем хватало бы", - заявил замминистра.

Он заметил, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права, Россия, как страна, "которая оккупировала украинский полуостров", должна нести ответственность за ненадлежащее обеспечение водой местных жителей.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, на фоне смены власти в Киеве вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает, считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

"Водная" проблема российского Крыма

До присоединения Крыма к России около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла.

С 24 августа в Симферополе с населением 350 тыс. человек и в 39 ближайших населенных пунктах начали поэтапно ограничивать подачу воды: в течение трех недель потребление снизили на треть. Для всех районов разработаны графики, большинство жителей могут пользоваться центральным водоснабжением по несколько часов утром и вечером.

Введение ограничений связано с засухой. Основными источниками воды для крымской столицы являются три водохранилища, которые наполняются за счет дождя и снега. Два крупнейших из них заполнены менее чем на 20%.

Российские власти рассматривают возможность строительства постоянного водовода с Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма в Симферополь, который страдает из-за засушливого года, сообщил 3 сентября заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Он оценил ситуацию с водой в столице Крыма и в целом на полуострове как сложную. "У нас есть в проработке вариант постановления о заполнении Межгорного водохранилища за счет различных поверхностных источников, чтобы обеспечить и Симферополь, и Севастополь с этого водохранилища. В стадии проработки окончательного решения нет. Оно будет принято до конца года по результатам технического обоснования, которое в настоящее время ведется", - добавил Назаров.