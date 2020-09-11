Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:24Заразились
на 11.09В России 1 051 874+5 504В мире 28 161 885+298 152

В Симферополе жителям верхних этажей посоветовали ходить за водой на улицу

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Крымский поставщик водопроводной воды ГУП "Вода Крыма" предложил жильцам верхних этажей многоквартирных домов в Симферополе самим решать проблему и набирать воду в емкостях на улице. В регионе из-за засухи воду подают по графику.

"Давление поднять я не в состоянии, потому что начнутся порывы - и тогда ни на нижних, ни на верхних этажах воды не будет. Это обусловлено фактическим состоянием сетей", - заявил гендиректор предприятия Владимир Баженов на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения.

По его словам, компания рекомендовала городским властям установить во дворах и на улицах емкости для воды.

"Конечно, безумие в третьем тысячелетии таскать ведрами воду на девятый этаж, но, увы, без добавления воды на входе в город - технически проблема не решаема. Все должно уйти в плоскость оказания помощи жителям - я как инженер другого не вижу", - сказал Баженов.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил властям Симферополя помочь тем, кто физически не в состоянии ходить за водой. Он потребовал составить список домов, где давления не хватает для водоснабжения верхних этажей, и закрепить за каждым домом ответственного по обеспечению жильцов водой.

Маловодный период наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах. Маловодие - явление цикличное: оно случается примерно раз в семь лет шагом в два года. Росводресурсы не исключают, что 2021 год также будет маловодным.

Симферополь и еще 39 населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа перешли на почасовой график водоснабжения. Симферополь, постоянное население которого превышает 350 тыс. человек, потреблял до 160 тыс. кубов воды в сутки, за счет ограничений объем сократили до 100 тыс. кубометров.

Режим подачи воды по графику может продлиться до марта 2021 года. ЧС в городе вводить не планируют. Власти Симферополя установили на улицах емкости с водой. Также в городе ищут "волонтеров воды".

Горожане жалуются в соцсетях на плохой напор воды и ее цвет: от персикового и рыжего до черного.

Текущий ремонт водопроводных сетей мог бы решить проблемы с недостатком питьевых ресурсов в Крыму, считают в федеральном агентстве водных ресурсов. В ответ на информзапрос "Интерфакса" там сообщили, что из 66 млн кубометров воды, которую Симферополь и Симферопольский район используют в год, в среднем 53% объема не доходит до потребителей (в некоторых районах цифры достигают 80%). "Это недопустимо в таком вододефицитном регионе", - подчеркнули в ведомстве.

Правительство Крыма распорядилось выделить МинЖКХ региона 200 млн рублей из резервного фонда на сокращение потерь в сетях.

Крым готовит также рассчитанную до 2026 года программу двукратного снижения потерь воды в сетях (с 57% до 30%) с общим объемом финансирования 8,1 млрд рублей.

Симферополь Крым Вода Крыма Владимир Баженов Сергей Аксенов

Новости по теме

Новости

Чиновник Минпромторга РФ задержан по делу о мошенничестве

Навальный попал в больницу

В Берлине не расценивают ситуацию с Навальным как двусторонний вопрос

В Берлине не расценивают ситуацию с Навальным как двусторонний вопрос

Песков назвал фобиями заявления о вмешательстве РФ в выборы в США

Пандемия коронавируса

Кремль счел естественным процессом текущий рост случаев COVID-19

Визит Лукашенко в Москву состоится 14 сентября

Визит Лукашенко в Москву состоится 14 сентября

"Домодедово" с 1 октября повысит тарифы для авиакомпаний на 9-20%

Четверть россиян заявили о бедности своих семей

Четверть россиян заявили о бедности своих семей

Замглавы Минкомсвязи РФ Людмила Бокова покинула пост

Замглавы Минкомсвязи РФ Людмила Бокова покинула пост

Источник заявил об обсуждении запуска рейсов Москва - Минск в октябре

Источник заявил об обсуждении запуска рейсов Москва - Минск в октябре

"Ъ" сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');