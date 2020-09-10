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В Абхазии умерла российская туристка

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Пожилая туристка из России скончалась в Абхазии, предположительно в результате инфаркта, сообщил Минздрав республики.

78-летнюю россиянку привезли с сердечным приступом в клинику Сухума, но врачи не смогли ее спасти. Предварительная причина смерти – обширный инфаркт.

Врачи не связывают смерть женщины с COVID-19. Они составили документы о своей работе и передали их в посольство России.

Женщина приехала на отдых в Абхазию вместе с дочерью из города Коврова во Владимирской области.

Россия Абхазия

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