В Абхазии умерла российская туристка
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Пожилая туристка из России скончалась в Абхазии, предположительно в результате инфаркта, сообщил Минздрав республики.
78-летнюю россиянку привезли с сердечным приступом в клинику Сухума, но врачи не смогли ее спасти. Предварительная причина смерти – обширный инфаркт.
Врачи не связывают смерть женщины с COVID-19. Они составили документы о своей работе и передали их в посольство России.
Женщина приехала на отдых в Абхазию вместе с дочерью из города Коврова во Владимирской области.