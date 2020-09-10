Постпред РФ заявил, что материалы по Навальному в ОЗХО еще не переданы

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Материалы по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным пока не были переданы в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщил в четверг постпред РФ при этой организации Александр Шульгин.

"По нашим данным, никакие материалы пока в ОЗХО не переданы, ни вчера, хотя объявление на этот счет было сделано немецкими властями еще вчера, ни сегодня утром", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Шульгин отметил, что это, по всей видимости, "вопрос времени". "Раз они обещали, видимо, эти материалы передадут. Не знаю, однако, что конкретно немцы передают в ОЗХО, - бумажные документы, отчеты какие-то или биохимические пробы. Не знаю также, как будет сформулирован запрос немецкой стороны к ОЗХО", - сказал российский дипломат.

Он подчеркнул, что "очень сложно делать прогнозы, высказывать оценки". "Конечно, есть определенные предположения, но я бы не стал заниматься гаданием на кофейной гуще", - сказал Шульгин, назвав это дело "более чем странным".

Накануне представитель правительства Германии Мартина Фиц заявила, что Берлин не видит оснований передавать данные напрямую России, которая тоже состоит в ОЗХО, и призвала Москву предоставить информацию об инциденте с оппозиционером.