Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
на 10.09В России 1 046 370+5 363В мире 27 863 733+292 991

Постпред РФ заявил, что материалы по Навальному в ОЗХО еще не переданы

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Материалы по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным пока не были переданы в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщил в четверг постпред РФ при этой организации Александр Шульгин.

"По нашим данным, никакие материалы пока в ОЗХО не переданы, ни вчера, хотя объявление на этот счет было сделано немецкими властями еще вчера, ни сегодня утром", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Шульгин отметил, что это, по всей видимости, "вопрос времени". "Раз они обещали, видимо, эти материалы передадут. Не знаю, однако, что конкретно немцы передают в ОЗХО, - бумажные документы, отчеты какие-то или биохимические пробы. Не знаю также, как будет сформулирован запрос немецкой стороны к ОЗХО", - сказал российский дипломат.

Он подчеркнул, что "очень сложно делать прогнозы, высказывать оценки". "Конечно, есть определенные предположения, но я бы не стал заниматься гаданием на кофейной гуще", - сказал Шульгин, назвав это дело "более чем странным".

Накануне представитель правительства Германии Мартина Фиц заявила, что Берлин не видит оснований передавать данные напрямую России, которая тоже состоит в ОЗХО, и призвала Москву предоставить информацию об инциденте с оппозиционером.

ОЗХО Германия Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

В пострадавшем от взрыва в августе порту Бейрута начался крупный пожар

WWF сообщил о сокращении за 50 лет популяции животных в мире на 68%

WWF сообщил о сокращении за 50 лет популяции животных в мире на 68%

Колесникова заявила об угрозе силовиков убийством и 25 годами тюрьмы

Колесникова заявила об угрозе силовиков убийством и 25 годами тюрьмы

Лукашенко заявил, что не отдаст власть

Навальный попал в больницу

СМИ сообщили об усилении охраны Навального на случай нового покушения

СМИ сообщили об усилении охраны Навального на случай нового покушения
Навальный попал в больницу

Помпео допустил причастность высокопоставленных россиян к инциденту с Навальным

Что случилось этой ночью: четверг, 10 сентября

США отзовут визы более чем у тысячи китайских студентов и аспирантов

Генсек ООН предложил продлить ДСНВ независимо от участия Китая

Экс-кандидат в президенты Белоруссии создаст политическую партию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');